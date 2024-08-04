مركز عمليات طوارئ الصحة: 3 جرحى في الغارة على بلدة بيت ليف

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ان الغارة الإسرائيلية على بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة شخصين بجروح بليغة وإصابة شخص ثالث بجروح طفيفة.



ولفت الى أنه تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.