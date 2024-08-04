وزير الطاقة: العدو الإسرائيلي يستهدف البنى التحتية .. ونطالب المؤسسات الدولية بالتحرك

دان وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الذي طال بلدة رب ثلاثين، وأدى إلى تدمير محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة واشتعال حريق هائل.



وطالب فياض في بيان، المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لإدانة واستنكار هذه الاعتداءات، وحثّها على ممارسة أقصى الضغوط لوقف هذه الأعمال العدوانية وحماية البنى التحتية التي تعد شريان الحياة للمواطنين.



وقال: "نؤكد أننا لن ندخر جهدًا في إصلاح وصيانة المنشآت المتضررة، وسنعمل ليل نهار لإعادة الأمور إلى نصابها".