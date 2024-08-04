"إطلبوا المساعدة".. رسالة من ملكة جمال لبنان ندى كوسا عبر الـLBCI

إطلبوا المساعدة .. هي الرسالة التي وجهتها ملكة جمال لبنان ندى كوسا في أول مقابلة لها عبر الـ LBCI، تبث لاحقاً



دعوة مقتضبة، لكنها تختصر رسالة الملكة، المعالِجة النفسية، التي حددت الصحة النفسية عنواناً لقضيتها.