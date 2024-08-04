حطيط في التجمع المركزي لأهالي شهداء المرفأ يدعو القاضي بيطار إلى التنحي عن القضية

عبر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام بوابة رقم 3، حيث كان تجمعهم المركزي، عن وجعهم وسخطهم من تمييع ومماطلة التحقيق وعدم تحقيق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت من خلال كلمات لعدد منهم.



وكانت الكلمة الرئيسية لرئيس التجمع ابراهيم حطيط الذي دعا القاضي طارق بيطار إلى التنحي عن القضية ومكتب الادعاء أيضًا. ثم قدم ملخصًا لما حصل منذ 4 آب 2020 حتى اليوم، حيث لا أحد في السجون، والملف فارغ والقضاء معطل وانشقاق في الجسم القضائي وشغور في غرف التمييز، بالإضافة إلى ان قاضيين سيحالان إلى التقاعد ما يؤشر إلى مزيد من التعقيد في هذه القضية التي تزيد من الم ومعاناة أهالي الشهداء. كما أكد أن القاضي بيطار أصبح سببًا اساسيًا في عرقلة هذا الملف، بسبب عدم مهنيته وعدم استدعائه للجميع بدون استثناء، رؤساء جمهورية او حكومة ووزراء ورؤساء أجهزة أمنية وقضائية من تاريخ دخول النيترات إلى المرفأ، والتي تسببت بكارثة، حيث تسبب باتهام نفسه بالتسييس والاستنابية.



ثم وضع اكليلًا من الزهر على النصب التذكاري، وتمت قراءة الفاتحة عن أرواح الشهداء والضحايا.