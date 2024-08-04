مركز عمليات طوارئ الصحة: استشهاد شخص بالغارة على حولا وعملية رفع الأنقاض مستمرة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة ان" الغارة الاسرائيلية على بلدة حولا أدت في حصيلة اولية إلى استشهاد شخص وان فرق الاسعاف لا تزال تواصل عملها في رفع الأنقاض.