الأبيض يتسلم شحنة مساعدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية

تسلم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض شحنة مساعدات طارئة، عبر طائرة تشارتر.



ووصلت إلى مدرج الشحن التابع لشركة طيران الشرق الاوسط، في مطار رفيق الحريري الدوليّ في بيروت، مقدمة من "منظمة الصحة العالمية" للبنان بزنة "32 طنًا من المستلزمات الطبية والأدوية المخصصة لمعالجة إصابات الحرب".



ويأتي ذلك، في إطار رفع جهوزية القطاع الصحيّ لمواجهة أي تصعيد محتمل في العدوان الإسرائيليّ على لبنان، في حضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر.