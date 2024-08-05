عبد الله خلال جولة في حارة حريك: لا نريد حربًا ولكن إن حصلت سنكون يدًا واحدة

أكّد النائب بلال عبد الله أنّ لجنة الصحة النيابية أرادت أن تأتي إلى حارة حريك، لتقول للاهالي أنّها متضامنة معهم.



وقال، خلال جولة للجنة في حارة حريك: "نوجّه رسالة لإسرائيل بأنّنا لم ولن نركع وسنبقى يدًا واحدة."



وأضاف: "سنزور مستشفيات الضاحية، لدعم الجهاز الطبيّ والتمريضيّ ونحن جاهزون بالإمكانات المتواضعة."



وشدّد على رفضهم الحرب "ولكن إن حصلت سنكون يدًا واحدة".

ويُذكر أنّ اسرائيل اغتالت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في حارة حريك.