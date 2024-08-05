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ميقاتي تلقى اتصالا من وزيرة خارجية كندا... وتشديد على ضرورة وقف التصعيد

أخبار لبنان
2024-08-05 | 05:28
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ميقاتي تلقى اتصالا من وزيرة خارجية كندا... وتشديد على ضرورة وقف التصعيد
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ميقاتي تلقى اتصالا من وزيرة خارجية كندا... وتشديد على ضرورة وقف التصعيد

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي جرى في خلاله البحث في الوضع في لبنان والتطورات في المنطقة.

وكان تشديد على" ضرورة وقف التصعيد واللجوء الى الحلول السلمية وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701".

كما إستقبل الرئيس ميقاتي سفير سلوفاكيا ماريك فارغا في لبنان في زيارة وداعية، وسفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين.

الى ذلك، إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال: "وضعت دولة الرئيس في أوضاع القطاع الزراعي والمشكلات التي يتعرض لها، اضافة إلى ما تقوم به وزارة الزراعة من مواكبة للتطورات الامنية الجارية وتحسبا لاي تطورات وانزلاقات، خصوصا اننا نعمل اليوم ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة اللبنانية فيه هذا الاطار.

واضاف: "كما اطلعت دولة الرئيس على اجواء مشاركة لبنان في حفل تنصيب الرئيس الايراني".

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