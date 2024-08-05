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o
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o
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بوحبيب عرض تطورات لبنان والمنطقة مع بلاسخارت ولقاء جمعه يسفيري اسبانيا وبلجيكا
أخبار لبنان
2024-08-05 | 06:36
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بوحبيب عرض تطورات لبنان والمنطقة مع بلاسخارت ولقاء جمعه يسفيري اسبانيا وبلجيكا
بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، في الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، مع كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت وسفير اسبانيا لدى لبنان هيسوس سانتوس اغوادو.
كما التقى بوحبيب سفير بلجيكا الجديد لدى لبنان آرنو باولز في زيارة بروتوكولية.
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