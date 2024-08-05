السفارة الصينية في بيروت تطالب الصينيين بتوخي الحذر في السفر إلى لبنان

دعت السفارة الصينية في لبنان المواطنين الصينيين إلى توخي الحذر عند السفر إلى لبنان، مشيرة إلى الوضع الأمني "الصعب والمعقد".



ودعت السفارة الصينية في بيان المواطنين والمؤسسات الصينية في لبنان إلى توخي أقصى درجات الحذر وتعزيز إجراءات السلامة.