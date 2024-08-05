حريق كبير في خراج بلدات شبطين والعلالي ومراح الحاج..والأهالي يناشدون الجيش والدفاع المدني

اندلع حريق كبير بين خراج قرى شبطين، العلالي، ومراح الحاج في البترون، وامتدّ على مساحات كبيرة، الأمر الذي دفع بأهالي البلدات الى مناشدة الدفاع المدني والجيش اللبناني للحد من توسع رقعة النيران.



وأجرى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك سلسلة إتصالات بمدير الدفاع المدني وقيادة الجيش لتعزيز فرق الاطفاء، مناشدا الاهالي الاستنفار والمساعدة في إطفاء النيران.