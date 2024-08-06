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وزارة الطاقة: هذا الخبر عار عن الصحة تمامًا

أخبار لبنان
2024-08-06 | 03:05
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وزارة الطاقة: هذا الخبر عار عن الصحة تمامًا
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وزارة الطاقة: هذا الخبر عار عن الصحة تمامًا

نفى المكتب الإعلامي في  وزارة الطاقة والمياه صدور أي بيان عنه يشير الى اجراءات تقييد ستحصل في الايام المقبلة حول ساعات فتح محطات الوقود وكمية الليترات التي يمكن شراؤها لكل سيارة.

واستغرب المكتب نشر مثل هذه الأخبار التي لا تخدم سوى مصالح العدو الصهيوني وأصحاب النفوس الرخيصة في الداخل اللبناني، معتبرًا ان إطلاق هكذا شائعات لا يهدف إلا إلى إضعاف ثقة المواطن اللبناني بدولته، هذه الثقة التي تسعى وزارة الطاقة جاهدة إلى إعادة ترسيخها، مطمئنًا المواطن اللبناني بأن كل المشتقات النفطية متوفرة في السوق اللبناني بالجودة المعهودة وبالأسعار الرسمية والكميات اللازمة، مهيبًا بالمعنيين توخي الحذر عند نشر هكذا أخبار والرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية للتأكد قبل النشر.

أخبار لبنان

الطاقة:

الخبر

الصحة

تمامًا

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