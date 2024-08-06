أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال الشياح

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس" أن "عطلًا طرأ على سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة."



وتعمل فرق "أوجيرو" على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.