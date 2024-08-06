عبدالله للـLBCI: اللبناني اعتاد أن يواجه ولديه من الإنتماء والصلابة ما يكفي لكي يقاوم

شدد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على أن "هناك دائمًا ضرورة أن نكون جاهزين بكل إمكاناتنا لأن نطقة الشوف وإقليم الخروب خط تماس مباشر مع الجنوب."وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار إلى أن "هناك خلية أزمة تشارك فيها كل البلديات وإتحاد البلديات والقوى السياسية من دون إستثناء والجمعيات المعنية."وأعلن أننا "بدأنا من اليوم بالخطوات العملية الميدانية كي نكون جاهزين بالحد الأدنى لاستيعاب المهمات المطلوبة منا على صعيد منطقة الشوف وإقليم الخروب،" لافتًا إلى أنه "بالحد الأدنى، علينا تجهيز المدارس والمؤسسات الموجودة على الأرض والقطاع الإستشفائي والطبي."وقال: "لدينا مشكلة بتجهيزات الدفاع المدني، وكان التركيز أمس على هذا النقاش."ورأى عبدالله أن "اللبناني اعتاد أن يواجه ولديه من الإنتماء والصلابة ما يكفي لكي يقاوم."وأشار إلى أنه "إذا أقفل المطار وتم الحصار البحري، سيكون لدينا مشكلة في المستلزمات الطبية والدواء."وأكد أنه "على الأقل، هناك جهوزية تتراوح بين الشهرين والـ4 أشهر بما يرتبط بالأساسيات."