تعيين حكمت أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة OMT

أعلنت شركة OMT، الرائدة في مجال الخدمات المالية، تعيين حكمت أبو زيد رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا للمحامي توفيق معوّض.



ويأتي هذا التعيين في إطار التزام الشركة ومجلس إدارتها بتعزيز الحوكمة ومواكبة التطوّر المستمرّ، في القطاع الماليّ.



ويتمتّع أبو زيد بخبرة وازنة في القطاع الماليّ.

وعُيّن عضوًا تنفيذيًّا في مجلس إدارة OMT بعد عودته من الخارج في العام 2009، حيث عمِل على تطوير خطّة إعادة هيكلة الشركة، لتعزيز مكانتها وريادتها في تقديم الحلول المالية في لبنان.وساهم في إطلاق شعار "حدّك"، وفي تطوير شبكة وكلاء OMT وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص.وفي العام 2019، تولّى أبو زيد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وأشرف إلى جانب جويا معوّض النائب التنفيذيّ لرئيس مجلس الإدارة وناجي أبو زيد الرئيس التنفيذيّ للشركة، على تطبيق خطّة التحوّل الرقمي في مواكبة التطوّرات التكنولوجية العالمية.على مدى أكثر من 25 سنة، حافظت شركة OMT على دورها الريادي في القطاع الماليّ، وتقدّم اليوم حوالي 170 خدمة لتلبية احتياجات الزبائن عبر شبكة وكلائها التي تضمّ أكثر من 1،400 وكيل منتشرين على كافّة الأراضي اللبنانية بالإضافة إلى الفروع الرئيسية التابعة للشركة وعبر تطبيق OMT Pay.