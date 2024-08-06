أدرعي: الجيش الإسرائيليّ والشاباك هاجما مبنى عسكريًا كان يستخدمه حزب الله

#عاجل 🟡 جيش الدفاع والشاباك هاجما مبنى عسكريًا كانت تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله حيث عمل من داخله مخربون في التنظيم روجوا لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل
أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل وبتوجيه استخباري من الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية على مبنى عسكري… pic.twitter.com/TRKeMfPYgh
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2024
#عاجل 🟡 جيش الدفاع والشاباك هاجما مبنى عسكريًا كانت تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله حيث عمل من داخله مخربون في التنظيم روجوا لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل
أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل وبتوجيه استخباري من الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية على مبنى عسكري… pic.twitter.com/TRKeMfPYgh