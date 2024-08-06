أدرعي: الجيش الإسرائيليّ والشاباك هاجما مبنى عسكريًا كان يستخدمه حزب الله

أكّد المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الجيش الإسرائيليّ والشاباك هاجما مبنى عسكريًا، كانت تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لـ"حزب الله".



وقال أدرعي: "عمل من داخله مخربون في التنظيم روجوا لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل."



وأوضح أنّ طائرات حربية لسلاح الجو الاسرائيلي أغارت وبتوجيه استخباريّ من الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية على احد المباني العسكريّة، في منطقة النبطية، في جنوب لبنان والذي كانت تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لـ"حزب الله".



كما اكد ان طائرات حربية أغارت على مبنى آخر للحزب في منطقة الخيام.