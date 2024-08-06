صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة لإدارات المدارس: لتسديد الدفعة الثالثة وفق البروتوكول الموقع

ذكّر صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة إدارات المدارس الخاصّة بوجوب تسديد الدفعة الثالثة للصندوق، وفق البروتوكول الموقع بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية.



كما ذكّر، في بيان، بالدفعتين الأولى والثانية في موعد نهائيّ أقصاه ١٥ آب٢٠٢٤ لمن تخلف عن تسديد تلك الدفعات، حتى تاريخه.



وأوضح أنّ ذلك كي يتمكّن الصندوق من تسديد الزيادات على معاشات الأساتذة المتقاعدين نهاية هذا الشهر.



زأشار إلى أنّ المديرية العامة للتربية سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين.