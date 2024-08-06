بيرم طلب من مجالس العمل التحكيمية إستئناف عملهم

اصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم تعميمًا طلب فيه من مفوضي الحكومة وممثلي اصحاب العمل والعمال في مجالس العمل التحكيمية استئناف عملهم والنظر في الملفات المعروضة تبعًا لما كان ساريًا قبل فترة الاضراب، وذلك بناءً على مرسوم اصدره مجلس الوزراء حمل الرقم 13618 تاريخ 10/7/2024 (تعديل تعويضات اللجان العامة في الادارات العامة).