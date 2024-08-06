المكاري بحث مع كلاوس في أوضاع اللاجئين

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في مكتبه، في الوزارة، مديرة شؤون الاونروا في لبنان دوروثي كلاوس، للبحث في الاوضاع العامة، سيما اوضاع اللاجئين والتنسيق الاعلاميّ بين الوزارة والمنظمة.