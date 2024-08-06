ميقاتي: التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان تندرج في اطار الحرب النفسية على اللبنانيين

جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدوليّ بوقف الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية على لبنان تمهيدًا لارساء حل يرتكز على التطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701.



وقال إنّ العدوان الاسرائيليّ الاخير على الضاحية الجنوبية لبيروت زاد من تعقيدات الوضع القائم وعزز المخاوف من مواجهات ميدانية من شأنها ان تدفع الامور نحو الحرب الشاملة.



وكشف عن سلسلة اتصالات ولقاءات ديبلوماسية ساعدت في تكوين القناعة لدى اصدقاء لبنان بضرورة الضغط على اسرائيل، لعدم الانزلاق بالاوضاع إلى ما لا يمكن توقع نتائجه وتداعياته.



ولفت إلى أنّ التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان تندرج في اطار الحرب النفسية على اللبنانيين، "ولكن المؤسف أنّ البعض يساهم في هذه الحرب عبر الحديث عن مواعيد للاعتداءات وتبرير اهدافها، فيما الجميع يعلمون أنّ مفتاح الحل يقضي بوقف اطلاق النار والاعتداءات الاسرائيلية، إضافة الى وقف العدوان على الشعب الفلسطينيّ واعطائه حقوقه المشروعة".



وكان ميقاتي قد اجتمع مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وعرض معه الاوضاع الامنية.