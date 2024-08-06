نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنـان: اضراب تحذيري غدا

قررت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب التحذيري غداً الاربعاء الواقع في 7/8/2024، وذلك بعد رفض وزير المالية الموافقة على تطبيق المرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024 ، علما ان عمال ومستخدمي المؤسسة يقومون بكامل واجباتهم الوظيفية في ظل هذه الحرب الشعواء على لبنان، بحسب بيانهم، وخصوصا في الجنوب لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين ( تعرض محطات التحويل الرئيسية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان للقصف)، مشيرة الى انها "تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الموقف المناسب".