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نصرالله: ردنا آت وحدنا أو مع المحور... وليس المطلوب من إيران وسوريا أن تدخلا القتال

أخبار لبنان
2024-08-06 | 12:18
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نصرالله: ردنا آت وحدنا أو مع المحور... وليس المطلوب من إيران وسوريا أن تدخلا القتال
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نصرالله: ردنا آت وحدنا أو مع المحور... وليس المطلوب من إيران وسوريا أن تدخلا القتال

شدد السيد حسن نصرالله على أن الردّ آت أكان من قبل المقاومة وحدها أو في اطار رد جامع لكامل المحور وأن المصانع الإسرائيلية في الشمال يمكن تدميرها في ساعة واحدة، وقال: "نحن لم نذهب الى التصعيد الا بشكل محدود وحريصون على أمن بلدنا وأن لا يتأثر الكثير من الناس ونحن نحمل هذا العبء خصوصا في بيئتنا لكن لا يمكن ان نتصرف مع العدوان الاخير بشكل طبيعي واسرائيل هي التي صعّدت، لذلك ردّنا آت بشكل قوي ومؤثر وفاعل".

واشار خلال كلمته في ذكرى اسبوع الشهيد فؤاد شكر، الى أن "الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء، وقال: "نحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال".

ودعا نصرالله الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل، وقال: "ليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات".

وأوضح أن قتل اسرائيل لاسماعيل هنية وفؤاد شكر هو انجاز اسرائيلي لكنه ليس انتصاراً مطلقاً ولا يحسم المعركة ولو كان مشروع نتنياهو الحرب مع لبنان لكان ذهب إلى حرب مع لبنان وهو ليس بحاجة الى ذريعة، وقال نصرالله للبنانيين: "يجب أن تخافوا اذا انتصرت اسرائيل وليس اذا انتصرت المقاومة التي انتصرت بالسابق وأهدته لكل اللبنانيين".

وتطرّق نصرالله الى الموقف الأميركي من ناحية الكلام عن دولة فلسطينية، واصفاً اياه بالنفاق والكذب، قائلاً: "الأميركي يُقابل التصويت على دولة فلسطينية بالفيتو وهو منافق وهذا يظهر أيضاً في تعاملهم مع لبنان".

ولفت الى أن الظّروف الحاصلة تُساعد على فهم حقيقة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو المتطرفة والمتوحّشة وواضح ان نتانياهو لا يريد وقف الحرب لأن مشروعه اقتلاع اهل غزة، معتبراً بأن اسرائيل لم تعد قوية كما كانت والدليل أنه في عملية "الوعد الصادق" الايرانية دافع الأميركي والفرنسي والبريطاني وبعض الدول العربية عن الكيان. وشرح بأنه في حال انتصر نتنياهو والتحالف الإسرائيلي - الأميركي سنكون أمام مخاطر "تسيّد" إسرائيل المنطقة.

وكان تزامن خرق اسرائيلي قوي ومتواصل لجدار الصوت في أجواء لبنان، مع بدء ذكرى اسبوع الشهيد فؤاد شكر، واستهل نصرالله كلمته بأن العدو الاسرائيلي قد يلجأ اثناء الكلمة الى خرق جدار الصوت من اجل الابتزاز واخافة الموجودين ما يدل على أن "عقلاتو صارو كتير صغار". ولفت الى أن أهم جدار صوت نقوم به هو أنه بمجرد إرسال المُسيّرات تُطلق صفارات الإنذار في كيان العدو.

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