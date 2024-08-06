مفوضية التربية في التقدمي الإشتراكي: الحزب يحتفظ بحقه القانوني ضد كل من يحاول استغلال اسمه في ما هو غير صحيح إطلاقا

أعلنت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أن "البعض يحاول على وسائل التواصل الاجتماعي التشهير بوزارة التربية، وأداء الوزير عباس الحلبي في قضايا مختلفة، وينسبون لأنفسهم علاقة تربطهم برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط وبالحزب التقدمي الإشتراكي، وهو ما لا صحة لة على الإطلاق".



وقالت في بيان: "وإذ ينفي الحزب كل هذه المزاعم، يحتفظ بحقه القانوني في هذا المجال ضد كل من يحاول استغلال اسم الحزب وجنبلاط في ما هو غير صحيح إطلاقا".