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حزب الله: اختيار السنوار هو تأكيد أنّ الأهداف التي يتوخّاها العدو من قتل القادة والمسؤولين فشلت في تحقيق مبتغاها
أخبار لبنان
2024-08-06 | 16:37
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حزب الله: اختيار السنوار هو تأكيد أنّ الأهداف التي يتوخّاها العدو من قتل القادة والمسؤولين فشلت في تحقيق مبتغاها
أكد "حزب الله" في بيان، أن محور المقاومة يخوض معركة بطولية وتاريخية على جبهات عدة، في توقيت حساس على مستوى المنطقة في إطار الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم، معتبرا أنّ "انتخاب الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في هذا التوقيت المهم وفي قلب المعركة يزيد أمتنا وشعوب منطقتنا إيمانا وعزيمة على توحيد الجهود وإصرارا على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى التحرير الكامل".
وقال البيان: "يتقدم حزب الله بالتهنئة والتبريك للأخ العزيز المجاهد الحاج يحيى السنوار وإخوانه في قيادة حركة حماس وعموم مجاهدي كتائب القسام باختياره وانتخابه بالإجماع رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس خلفاً للشهيد القائد إسماعيل هنية رحمه الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب على يديه وعلى أيدي إخوانه المقاومين النصر والتحرير".
واعتبر "حزب الله" أن "اختيار يحيى السنوار من قلب قطاع غزة المحاصر، الموجود مع إخوانه المجاهدين في الخنادق الأمامية للمقاومة وبين أبناء شعبه تحت الركام والحصار والقتل والتجويع هو تأكيد أنّ الأهداف التي يتوخّاها العدو من قتل القادة والمسؤولين فشلت في تحقيق مبتغاها وأنّ الراية تنتقل من يد إلى يد، مضرجة بدماء الشهداء، وهي رسالة قوية للعدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة وحلفائها بأنّ حركة حماس موحّدة في قرارها، صلبة في مبادئها، ثابتة في خياراتها الكبرى، عازمة على المضي ومعها سائر الفصائل الفلسطينية في طريق المقاومة والجهاد مهما بلغت التضحيات".
أخبار لبنان
حزب الله
حماس
يحيى السنوار
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