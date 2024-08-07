ميشال شاهين للـLBCI: المستشفيات جاهزة للحرب

أكد أمين صندوق نقابة المستشفيات الخاصة ميشال شاهين أن المستشفيات جاهزة للحرب، لافتا الى أنه في حال حصلت حرب كبيرة كحرب غزة وجرى تدمير المستشفيات فهنا الكارثة الكبيرة.



وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن وزارة الصحة تحضر منذ فترة الطواقم الطبية.



ولفت شاهين الى أن المستشفيات التي تقع في خط المواجهة أي المستشفيات الموجودة في جنوب لبنان والبقاع تحضّرت وقامت بمناورات حيّة، مؤكدا أن أغلبية المستشفيات أصبحت جاهزة.



وأعلن أن وزارة الصحة دعمت المستشفيات التي تقع في خط المواجهة.

وعن الأدوية والمستلزمات الطبية، أوضح شاهين أن كل مستشفى لديه مخزونه ولكن المخزون هو للأيام الطبيعية، قائلا: "علمنا من موردي المستلزمات الطبية أن لديهم مخزون يكفي لـ3 أو 4 أشهر. وهذا يعني أنه في حال حصول حرب، فإن هذه المستلزمات يفترض أن تكون كافية".