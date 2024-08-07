أوجيرو: أعمال صيانة اضطرارية في البقاع

أفادت "أوجيرو" بأن فرقها تعمل على تنفيذ أعمال صيانة اضطرارية في البقاع.



وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": "قد تشهد خدماتنا في المنطقة بعض الاضطرابات، على أن تعود تباعا فور انتهاء الأعمال المذكورة".