نقيب مستوردي الادوية للـLBCI : المخزون العام للأدوية يكفي لمدّة 5 أشهر ونصف

اكد نقيب مستوردي الادوية جو غريب ان "المخزون العام للأدوية يكفي لمدّة 5 أشهر ونصف، منها ما هو لدى المستوردين ومنها في المستشفيات".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "لا نتخوّف فقط من تأمين المستلزمات الطبية الخاصّة بالحرب، بل نتخوّف من تأمين الادوية للأمراض المزمنة والسرطانية".



واضاف "في حال حصول اي حصار على المرافئ، كنّا قد نسّقنا مع شركات لوجيستية في الخارج على ان تُجمّع الادوية بمكان واحد، وتعطى اذونات خاصة لاستيرادها".



وعن احتكار الادوية، شدد غريب على ان "الاحتكار ليس واردًا، والدواء سلعة سعرها محدد من قبل وزارة الصحة، واي مخالفة في هذا الموضوع يعاقب عليها القانون".



ولفت الى انه " قد يحصل في الاونة الاخيرة تروٍّ في توزيع الادوية، لأننا نقوم بالتاكّد ان الكميات المطلوبة ليست للتخزين، وان يكون التوزيع عادل".