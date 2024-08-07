قبلان : اختيار السنوار رئيسًا لحركة "حماس" اختيار موفق واللغة الآن للميادين

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان "ان اختيار القائد المقاوم يحيى السنوار رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية حماس لهو اختيار موفق إن شاء الله، لأن اللحظة لحظة قتال وجودي وخيارات مصيرية، وطبيعة البوصلة تضعنا بقلب أخطر المراحل، والأخ السنوار رمز للعقل السياسي والقتالي معا، ونفس اختياره رئيسا لحماس أحدث هزة أرضية أصابت صميم حكومة نتنياهو المختبئة تحت الأرض بانتظار الرد الإيراني المحسوم، واللغة الآن للميادين، ولا صوت فوق صوت الجبهات".