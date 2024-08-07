جعجع: معاناة أهل الجنوب مرتبطة بالأمن القومي الإيراني

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "المعاناة كلها التي يعيشها أهل الجنوب اليوم مرتبطة بالأمن القومي الإيراني"، مشيرا إلى أن الحرب الحالية ستنتهي بنتائج كارثية على لبنان، فإن توقفت اليوم وهو أمر مستبعد بما أن التصعيد سيّد الموقف، فقد حصدت هذه الحرب حتى اللحظة أكثر من 500 شهيد وما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية في الجنوب، بالإضافة إلى ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من الخسائر على الاقتصاد اللبناني".



وشدد على أن المسؤولين عن بدء العمليات العسكرية في جنوب لبنان يتحملون مسؤولية هذه الخسائر كلها.



كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لمنسقيّة المتن الأعلى في حزب "القوّات اللبنانيّة"، والذي أقيم في المقر العام للحزب في معراب.



وقال جعجع: "أما بالنسبة للحل، فانه واضح وسهل ويتمثل في انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وتولي مهمة الدفاع عنها"، رافضا النظريات التي تُروّج لعجز الجيش اللبناني.



وفي ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، عبّر جعجع عن استيائه من تعطيل "محور الممانعة" التحقيقات في هذه الجريمة، مؤكدا أن حزب "القوات" لن ينسى هذه الجريمة وسيستمر في السعي لتحقيق العدالة مهما طال الزمن.



وأوضح جعجع أن حزب "القوّات" عمل منذ 4 سنوات في المحافل الدولية سعياً لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ، مؤكدًا أن العمل صعب ولكن الحزب مستمر في المطالبة بتشكيل هذه اللجنة. وأشار إلى أن بعض الدول لا ترغب في مواجهة إيران ولهذا السبب لم توافق على تشكيل اللجنة، لكن "القوّات" شعرت ببعض التغيرات الإيجابية في هذا الإطار أخيراً.



ودعا جعجع وزير العدل والحكومة اللبنانية إلى "تحمل مسؤولياتهما لضمان حسن سير العدالة ودفع التحقيقات في انفجار المرفأ قدما". واقترح "ان يدعو وزير العدل مجلس القضاء الأعلى الى إجتماع يتم فيه وضع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في مقدمة جدول الأعمال، حيث يبادر الوزير الى مطالبة المجلس بإزالة مختلف العقبات أمام التحقيقات خلال مهلة قصيرة يحددها لهم تحت طائلة تحميلهم مسؤوليّة تعطيل التحقيقات". وأشار إلى أن "السلطة السياسية مسؤولة عن حسن سير العدالة على الرغم من تطبيق مبدأ فصل السلطات في لبنان".