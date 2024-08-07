الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: معاناة أهل الجنوب مرتبطة بالأمن القومي الإيراني
أخبار لبنان
2024-08-07 | 06:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
جعجع: معاناة أهل الجنوب مرتبطة بالأمن القومي الإيراني
اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "المعاناة كلها التي يعيشها أهل الجنوب اليوم مرتبطة بالأمن القومي الإيراني"، مشيرا إلى أن الحرب الحالية ستنتهي بنتائج كارثية على لبنان، فإن توقفت اليوم وهو أمر مستبعد بما أن التصعيد سيّد الموقف، فقد حصدت هذه الحرب حتى اللحظة أكثر من 500 شهيد وما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية في الجنوب، بالإضافة إلى ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من الخسائر على الاقتصاد اللبناني".
وشدد على أن المسؤولين عن بدء العمليات العسكرية في جنوب لبنان يتحملون مسؤولية هذه الخسائر كلها.
كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لمنسقيّة المتن الأعلى في حزب "القوّات اللبنانيّة"، والذي أقيم في المقر العام للحزب في معراب.
وقال جعجع: "أما بالنسبة للحل، فانه واضح وسهل ويتمثل في انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وتولي مهمة الدفاع عنها"، رافضا النظريات التي تُروّج لعجز الجيش اللبناني.
وفي ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، عبّر جعجع عن استيائه من تعطيل "محور الممانعة" التحقيقات في هذه الجريمة، مؤكدا أن حزب "القوات" لن ينسى هذه الجريمة وسيستمر في السعي لتحقيق العدالة مهما طال الزمن.
وأوضح جعجع أن حزب "القوّات" عمل منذ 4 سنوات في المحافل الدولية سعياً لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ، مؤكدًا أن العمل صعب ولكن الحزب مستمر في المطالبة بتشكيل هذه اللجنة. وأشار إلى أن بعض الدول لا ترغب في مواجهة إيران ولهذا السبب لم توافق على تشكيل اللجنة، لكن "القوّات" شعرت ببعض التغيرات الإيجابية في هذا الإطار أخيراً.
ودعا جعجع وزير العدل والحكومة اللبنانية إلى "تحمل مسؤولياتهما لضمان حسن سير العدالة ودفع التحقيقات في انفجار المرفأ قدما". واقترح "ان يدعو وزير العدل مجلس القضاء الأعلى الى إجتماع يتم فيه وضع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في مقدمة جدول الأعمال، حيث يبادر الوزير الى مطالبة المجلس بإزالة مختلف العقبات أمام التحقيقات خلال مهلة قصيرة يحددها لهم تحت طائلة تحميلهم مسؤوليّة تعطيل التحقيقات". وأشار إلى أن "السلطة السياسية مسؤولة عن حسن سير العدالة على الرغم من تطبيق مبدأ فصل السلطات في لبنان".
أخبار لبنان
جعجع
الجنوب
حرب
انفجار
مرفأ بيروت
التالي
حمية : حافلات النقل المشترك يستكمل وضعها تباعا على خطوط السير المرسومة لها
كهرباء لبنان: خروج معمل دير عمار قسريا عن الخدمة ومجموعة وحيدة في الزهراني تغذي المرافق الأساسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-12
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : يجب أن تُعوّض الدولة لأهالي بيروت بعد انفجار المرفأ وللمتضررين من انفجار عكار أيضًا إلى جانب متضرري حرب الجنوب
آخر الأخبار
2024-06-12
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : يجب أن تُعوّض الدولة لأهالي بيروت بعد انفجار المرفأ وللمتضررين من انفجار عكار أيضًا إلى جانب متضرري حرب الجنوب
0
آخر الأخبار
05:49
الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان والجنوب
آخر الأخبار
05:49
الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان والجنوب
0
خبر عاجل
2024-08-05
الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب
خبر عاجل
2024-08-05
الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب
0
أخبار لبنان
2024-08-04
ممثل قائد الجيش يضع إكليلاً على النصب التذكاري لشهداء انفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2024-08-04
ممثل قائد الجيش يضع إكليلاً على النصب التذكاري لشهداء انفجار مرفأ بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:44
بوحبيب في اتصال مع نظيره الإسباني: لضرورة وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
08:44
بوحبيب في اتصال مع نظيره الإسباني: لضرورة وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة
0
أخبار لبنان
08:36
سلسلة لقاءات لميقاتي...
أخبار لبنان
08:36
سلسلة لقاءات لميقاتي...
0
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
0
أخبار لبنان
07:53
بيرم يلتقي حبيب على رأس وفد من مصرف الإسكان
أخبار لبنان
07:53
بيرم يلتقي حبيب على رأس وفد من مصرف الإسكان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-01
كلبته "نبّهته" بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!
منوعات
2024-08-01
كلبته "نبّهته" بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!
0
موضة وجمال
2024-08-06
علامة تجارية فاخرة تدخل مجال العطور... للكلاب! (فيديو)
موضة وجمال
2024-08-06
علامة تجارية فاخرة تدخل مجال العطور... للكلاب! (فيديو)
0
فنّ
2024-07-30
انتشار فيديو لليدي غاغا: "هذا هو خطيبي" (فيديو)
فنّ
2024-07-30
انتشار فيديو لليدي غاغا: "هذا هو خطيبي" (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-07-25
إنترفاكس: تحطم هليكوبتر عسكرية روسية في منطقة كالوجا ومقتل طاقمها
أخبار دولية
2024-07-25
إنترفاكس: تحطم هليكوبتر عسكرية روسية في منطقة كالوجا ومقتل طاقمها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:05
البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار
أخبار دولية
08:05
البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار
0
أخبار دولية
07:54
حماس تختار السنوار... وهكذا تلقت إسرائيل الخبر
أخبار دولية
07:54
حماس تختار السنوار... وهكذا تلقت إسرائيل الخبر
0
أخبار لبنان
06:20
المطارنة الموارنة: نطلب من بري الدعوة إلى عقد جلسةٍ نيابيّة بدوراتٍ متتالية حتى إنتخاب الرئيس
أخبار لبنان
06:20
المطارنة الموارنة: نطلب من بري الدعوة إلى عقد جلسةٍ نيابيّة بدوراتٍ متتالية حتى إنتخاب الرئيس
0
أخبار دولية
00:45
بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
00:45
بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
علوم وتكنولوجيا
11:12
ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!
علوم وتكنولوجيا
11:12
ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!
2
خبر عاجل
10:00
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان
خبر عاجل
10:00
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان
3
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
4
خبر عاجل
11:29
السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات
خبر عاجل
11:29
السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات
5
خبر عاجل
11:35
السيد نصرالله: الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء ونحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال
خبر عاجل
11:35
السيد نصرالله: الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء ونحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال
6
خبر عاجل
10:09
المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
خبر عاجل
10:09
المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
7
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
8
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More