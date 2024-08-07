وزير الدفاع التقى قائد الجيش... وهذا ما جرى بحثه

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، وجرى البحث في شؤون المؤسسة العسكرية والأوضاع الأمنية في البلاد.



كما تم التطرق الى التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.