بيرم يلتقي حبيب على رأس وفد من مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على رأس وفد من المصرف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية من بيروت، وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان وآلية عمله.



وأوضح حبيب أن الغاية من هذه الزيارة لشكر وزير العمل على شهادات الإيداع المخصصة لاستقدام العمال الأجانب التي يودعها الأفراد ومكاتب الاستقدام في مصرف الإسكان لهذه الغاية، لكون تلك الشهادات تصب في صالح الأطراف المعنية كافة، بما يؤدي إلى تفعيل عائدات مصرف الإسكان لإعطاء مزيد من القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط.