الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة لقاءات لميقاتي... واطلاع على جهوزية الوزارات والإدارات في حال حصول أي طارىء
أخبار لبنان
2024-08-07 | 08:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
سلسلة لقاءات لميقاتي... واطلاع على جهوزية الوزارات والإدارات في حال حصول أي طارىء
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم سلسلة اجتماعات وزارية في اطار مواكبة الاوضاع الراهنة ومراجعة جهوزية الوزارات والادارات اللبنانية في حال حصول اي طارىء.
وفي هذا الاطار، اجتمع رئيس الحكومة مع وزيري البيئة ناصر ياسين والاشغال العامة والنقل علي حمية والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
وبعد الاجتماع، أوضح ياسين أننا "عرضنا مع ميقاتي نتائج الاجتماع الموسع لـ"لجنة ادارة الأزمات والكوارث" الذي انعقد في السرايا اليوم لعرض الجهوزية وتعزيزها في حال توسع الاعتداءات الاسرائيلية. وتمت دعوة كل الوزارات والإدارات الرسمية وكذلك المنظمات الدولية الشريكة بتنفيذ خطة الطوارىء والنقابات الأساسية من نقابة مستوردي الغذاء وغيرها، وتمت مناقشة خمس نقاط اساسية:
النقطة الاولى: موضوع الإيواء وكيفية تحسين وتجهيز مراكز الإيواء، وهذا ما تم العمل عليه مع وزارة التربية والمنظمات الأنسانية الشريكة. أما الموضوع الثاني فيتعلق بالصحة وخطة الطوارئ التي تعمل عليها وزارة الصحة، وتم عرض الوضع وجهوزية الوزارة بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية. والموضوع الثالث فهو يتعلق بملف الغذاء وتم التأكيد من قبل مستوردي الأغذية بالسوبرماركت بان المواد الغذائية مؤمنة، وان الوضع الحالي طبيعي من ناحية الكميات الموجودة وخطوط التوريد، وليس هناك اشكالية حول هذا الموضوع بتاتًا، لكن في اطار السيناريوهات التي يتم وضعها ناقشنا كيفية إيصال المواد الغذائية، إذا حصل توسع للاعتداءات وتعزيز جهوزية كل الهيئات التي تعنى بموضوع الغذاء، خاصة لتوصيل المواد الغذائية الى جميع المواطنين في لبنان. اما النقطة الرابعة، فهي تتعلق بموضوع الفيول وهو متوفر حاليًا ولا يزال وضعه طبيعيًا وخطوط التوريد لا تزال تعمل بشكل طبيعي، لكن ناقشنا تأمين البنزين والمازوت خاصة لأربعة قطاعات استراتيجية واساسية وهي الافران والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والسنترالات ومراكز اوجيرو. كما ناقشنا الكثير من الامور التي لها علاقة بتعزيز الجهوزية وعرضناها على ميقاتي ووضعناه في كل التفاصيل، كذلك فان الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع عرض كل تفاصيل ما يجري على الارض مع المحافظين والبلديات والمنظمات الأهلية والإغاثية وايضا على مستوى التنسيق مع المانحين من المنظمات الدولية."
وقال: "حاليًا، ستبقى الاجتماعات مفتوحة ومجموعات العمل التي تخص هذه النقاط ستبقي ايضًا اجتماعاتها مفتوحة من اجل اجراء تحديث لكل المعطيات والأمور المرتبطة بتنفيذ خطة الطوارىء."
وعقد رئيس الحكومة اجتماعًا مع وزير الاسغال العامة والنقل علي حمية الذي قال بعد الاجتماع: "وضعنا الرئيس ميقاتي في واقع الحال بالنسبة لمطار رفيق الحريري الدولي، كذلك بالنسبة إلى المرافق البحرية والبنية التحتية في لبنان، ومواكبتنا المستمرة الميدانية لاسيما في الايام العشرة الأخيرة لموضوع المطار وتسهيل عملية مغادرة المواطنين كذلك الوافدين، ونقل البضائع عبر المرافئ البحرية، كما اطلعناه على خطط الوزارة بالنسبة الجهوزية في حال حصول أي طارىء بالنسبة الى موضوع البنية التحتية والمطار والمرافىء البحرية، كما عرضنا المواضيع الادارية والمالية، وكيفية تذليل العقبات في ظل الوضع القائم."
ورأس ميقاتي إجتماعًا شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ومستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
وتم خلال الاجتماع البحث في الاوضاع الاقتصادية كافة، اضافةً الى البنود والاقتراحات المتعلقة بالموازنة.
واستقبل الرئيس ميقاتي سفير بلجيكا الجديد في لبنان ارنوط باول في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه مهامه في بيروت.
أخبار لبنان
لقاءات
لميقاتي...
واطلاع
جهوزية
الوزارات
والإدارات
طارىء
التالي
بوحبيب في اتصال مع نظيره الإسباني: لضرورة وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-08-01
سلسلة لقاءات لميقاتي... وسفير اليابان أبدى إستعداد بلاده لدعم النازحين اللبنانيين من الجنوب
أخبار لبنان
2024-08-01
سلسلة لقاءات لميقاتي... وسفير اليابان أبدى إستعداد بلاده لدعم النازحين اللبنانيين من الجنوب
0
أخبار لبنان
2024-07-31
سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي مواكبة للتطورات الاخيرة
أخبار لبنان
2024-07-31
سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي مواكبة للتطورات الاخيرة
0
أخبار لبنان
2024-06-27
سلسلة لقاءات لميقاتي واجتماع وزاريّ للبحث في الخطوات المتعلقة بالجنوب
أخبار لبنان
2024-06-27
سلسلة لقاءات لميقاتي واجتماع وزاريّ للبحث في الخطوات المتعلقة بالجنوب
0
أخبار لبنان
2024-06-24
سلسلة لقاءات لميقاتي... هذا ما تم بحثه
أخبار لبنان
2024-06-24
سلسلة لقاءات لميقاتي... هذا ما تم بحثه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:57
تيمور جنبلاط : لمراعاة أسعارِ الشقق التي يستأجرها النازحون من الجنوب
أخبار لبنان
11:57
تيمور جنبلاط : لمراعاة أسعارِ الشقق التي يستأجرها النازحون من الجنوب
0
أخبار لبنان
11:46
"الوطني الحر": لم نتفاجأ بقرار ابي رميا كونه يندرج في مسار سياسي مخالف للنظام
أخبار لبنان
11:46
"الوطني الحر": لم نتفاجأ بقرار ابي رميا كونه يندرج في مسار سياسي مخالف للنظام
0
أخبار لبنان
09:40
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاستمرار في الإضراب لغاية الاثنين المقبل
أخبار لبنان
09:40
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاستمرار في الإضراب لغاية الاثنين المقبل
0
أخبار لبنان
09:26
بيان لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
09:26
بيان لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي... وهذا ما جاء فيه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-08-05
بعد أن تركها حبيبها لأنها عانقته... هذا ما قاله الشامي عن المعجبة التي اقتحمت المسرح وماذا كشف عن حياته العاطفية؟! (فيديو)
فنّ
2024-08-05
بعد أن تركها حبيبها لأنها عانقته... هذا ما قاله الشامي عن المعجبة التي اقتحمت المسرح وماذا كشف عن حياته العاطفية؟! (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-08-06
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان
خبر عاجل
2024-08-06
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان
0
أخبار لبنان
2024-07-27
باسيل من جزين: من يهدّدنا بأن يمرّ قطار التسوية من دوننا فنحن لا نخاف أن نكون خارجها
أخبار لبنان
2024-07-27
باسيل من جزين: من يهدّدنا بأن يمرّ قطار التسوية من دوننا فنحن لا نخاف أن نكون خارجها
0
آخر الأخبار
08:11
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق ضهور العبادية باتجاه البقاع وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
آخر الأخبار
08:11
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق ضهور العبادية باتجاه البقاع وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:05
البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار
أخبار دولية
08:05
البابا فرنسيس يرفع الدعاء من أجل السلام في الشرق الأوسط: لوقف فوري للنار
0
أخبار دولية
07:54
حماس تختار السنوار... وهكذا تلقت إسرائيل الخبر
أخبار دولية
07:54
حماس تختار السنوار... وهكذا تلقت إسرائيل الخبر
0
أخبار لبنان
06:20
المطارنة الموارنة: نطلب من بري الدعوة إلى عقد جلسةٍ نيابيّة بدوراتٍ متتالية حتى إنتخاب الرئيس
أخبار لبنان
06:20
المطارنة الموارنة: نطلب من بري الدعوة إلى عقد جلسةٍ نيابيّة بدوراتٍ متتالية حتى إنتخاب الرئيس
0
أخبار دولية
00:45
بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
00:45
بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
2
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
3
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
4
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قراءة إسرائيل لكلام نصر الله
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قراءة إسرائيل لكلام نصر الله
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قلق عارم بين المواطنين الراغبين بالسفر
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قلق عارم بين المواطنين الراغبين بالسفر
6
أخبار لبنان
06:53
مولوي: إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - فرع عاليه
أخبار لبنان
06:53
مولوي: إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - فرع عاليه
7
خبر كاذب
12:32
الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": صحة جعجع بألف خير ويتابع نشاطه المكثف من معراب
خبر كاذب
12:32
الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": صحة جعجع بألف خير ويتابع نشاطه المكثف من معراب
8
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بانتظار المواجهة العسكرية الكبرى... حرب من نوع آخر تخيف اللبنانيين!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بانتظار المواجهة العسكرية الكبرى... حرب من نوع آخر تخيف اللبنانيين!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More