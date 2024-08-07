وزارة الزراعة: سلامة الغذاء أولى أولوياتنا وجهات تحاول إستغلال الأزمة الحالية لتجاوز الشروط الصحية المطلوبة

في ضوء المراجعات التي تلقتها وزارة الزراعة بشأن إرساليات المواد الغذائية المتوقفة في مرفأي بيروت وطرابلس، أكدت الوزارة أن مراكزها الموجودة على المعابر الحدودية تقوم بواجباتها على أكمل وجه، حيث تعتبر سلامة الغذاء أولى أولوياتها.و تقوم الفرق المتخصصة بفحص كافة الإرساليات بعناية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة.



وشددت على أن هناك بعض الجهات التي تحاول استغلال الأزمة الحالية لتجاوز الشروط الصحية المطلوبة. وهذه المحاولات تأتي في إطار سعيهم لتحقيق مكاسب على حساب صحة وسلامة المواطنين.



وأشارت إلى أنها تعمل باستمرار على إصدار القرارات التنظيمية التي تضمن تسهيل أمور المواطنين وتيسير إجراءات استيراد وتصدير المواد الغذائية، مع الالتزام التام بالأصول المتبعة في الفحوصات وضمان مطابقتها للمواصفات العالمية.



وكررت الوزارة التزامها الكامل بمراقبة كافة الإرساليات الغذائية والتأكد من سلامتها، حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين. ودعت الجهات المعنية إلى التعاون معها والالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.



كما أعلنت تضامنها مع المواطنين سيما المزارعين منهم في ظل الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها العدو الصهيوني على سيادة لبنان.