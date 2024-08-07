تيمور جنبلاط استقبل أحمد الحريري... وتأكيد ضرورة التوحّد ضد العدوان الإسرائيلي

ستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، في كليمنصو، بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، أمين السرّ العام في "التقدمي" ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة، وآخر التطوّرات.

وأكّد المجتمعون ضرورة التوحّد ضد العدوان الإسرائيلي المستمر وإدانة الجرائم المرتكبة في غزة وجنوب لبنان، مشددين على أهمية توفير كل دعم ممكن للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.



كما جرى بحث بعض القضايا المناطقية المشتركة.