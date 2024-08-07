بيان لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي... وهذا ما جاء فيه

عطفا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان الذي أعلن توقف معمل دير عمار بالكامل عن انتاج الكهرباء وتوقع توقف آخر مجموعة انتاجية في معمل الزهراني عن الانتاج بحلول يوم السبت الواقع فيه 17-8-2024، دعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المواطنين الى تعبئة خزاناتهم وترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى، علماً أن انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن المنشآت سيؤدي الى انخفاض مدة التغذية بالمياه.



ولفتت في بيان الى أن المؤسسة ستبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية المدن والبلدات كافة التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة.