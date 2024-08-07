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نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاستمرار في الإضراب لغاية الاثنين المقبل

أخبار لبنان
2024-08-07 | 09:40
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نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاستمرار في الإضراب لغاية الاثنين المقبل
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نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاستمرار في الإضراب لغاية الاثنين المقبل

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان أنه "من ضمن الاجتماعات المفتوحة للمجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وبعد الوعد بالاجتماع الذي كان مقررا اليوم الأربعاء مع وزير المالية وعدم حصوله لأسباب مجهولة، قررت النقابة الاستمرار في الاضراب لغاية يوم الإثنين الموافق 12/8/2024 ضمنا افساحا في المجال للمفاوضات الموعودة بها من قبل وزير المالية".
 
وطلبت النقابة من العمال والمستخدمين كافة الاعتصام داخل مراكز العمل على الأراضي اللبنانية كافة وعدم القيام بأي عمل وعدم إجراء أي مناورة قبل التنسيق مع النقابة.

أخبار لبنان

عمال

كهرباء لبنان

الإضراب

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