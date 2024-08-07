تيمور جنبلاط : لمراعاة أسعارِ الشقق التي يستأجرها النازحون من الجنوب

ترأس رئيسُ الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعاً مشتركاً،لأعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي، ضم وكلاء داخلية "التقدمي" وبعض المؤسسات المعنية.



وشدد جنبلاط على أقصى درجات التضامن، داعياً الى استنهاض خلايا الأزمة التي تشكلت في بداية الحرب، وتفعيلها بهدف استقبال الضيوف من أبناء الجنوب، في حال تطوّرت الأمور الميدانية سلباً.



ودعا جميع المالكين لعدم الاستغلال المادي ومراعاة المعدلات الطبيعية لأسعارِ إيجارات الشقق والمنازل التي يستأجرها النازحون من الجنوب.