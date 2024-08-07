منتدى حوار بيروت: لعدم زج لبنان في أتون الصراعات الإقليمية

عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، حيث تباحث المجتمعون بآخر التطورات والأحداث، ومطالب أهل بيروت واحتياجاتهم في هذه المرحلة الدقيقة.



وأصدر المجتمعون في نهاية اللقاء المقررات والتوصيات التالية:



1- تجديد التأكيد على تضامننا مع اهلنا في غزة ورفضنا لما يتعرضون له من إبادة جماعية، وضرورة إحياء مسار السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أقرته القمة العربية في بيروت العام 2002.



2- دعوة المجتمع الدولي للضغط بقوة لمنع توسع الحرب في المنطقة لما ستحمله من ويلات على بلدنا، وأن يكون له دور في وضع حد لما يجري في جنوب لبنان. إذ لا يمكن لوطننا أن يدفع المزيد الخسائر في الأرواح والأملاك نتيجة حرب لا ذنب له فيها. وتطبيق القوانين الدولية بدءاً بالتطبيق الكامل والشامل للقوانين والشرعية الدولية لا سيما القرار 1701 بكل مندرجاته.



3- التنديد بالمناورة الإسرائيلية الاستفزازية وخرق جدار الصوت فوق بيروت لترويع سكان العاصمة وتنفيذ عدوانه الارهابي ضد المدنيين العزل، وعدم زج لبنان في أتون الصراعات الإقليمية.



4- التضامن الكامل مع أهلنا في الجنوب وخصوصاً القرى التي تتعرض وتعرضت للقصف والعدوان الإسرائيلي واضعين كل امكانياتنا في تصرفهم لجهة الإيواء والطبابة. فلطالما كانت بيروت وستبقى حاضنة لكل اللبنانيين.



5- الوقوف إلى جانب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الرابعة للانفجار، والتأكيد ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وتجديد الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلة للتحقيق بهذه الجريمة.



6- تأييد المواقف التي أطلقها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة مكة المكرمة. وتوجيه التحية للمملكة على حسن استقبال الوفد.



7- التأكيد على أن تأجيل البحث في إنارة شوارع بيروت من قبل المجلس البلدي للمرة الثانية غير مقبول، لا سيما أن التأجيل تفوح منه أفكار طائفية شاذة لا تليق ببيروت وأهلها.



8- التشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة استنهاض عمل المؤسّسات الدستورية وانتظام عملها، من خلال إعادة تكوين السلطة والعمل على إصلاح إداري واقتصادي فعّال.