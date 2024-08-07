الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منتدى حوار بيروت: لعدم زج لبنان في أتون الصراعات الإقليمية
أخبار لبنان
2024-08-07 | 15:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منتدى حوار بيروت: لعدم زج لبنان في أتون الصراعات الإقليمية
عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، حيث تباحث المجتمعون بآخر التطورات والأحداث، ومطالب أهل بيروت واحتياجاتهم في هذه المرحلة الدقيقة.
وأصدر المجتمعون في نهاية اللقاء المقررات والتوصيات التالية:
1- تجديد التأكيد على تضامننا مع اهلنا في غزة ورفضنا لما يتعرضون له من إبادة جماعية، وضرورة إحياء مسار السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أقرته القمة العربية في بيروت العام 2002.
2- دعوة المجتمع الدولي للضغط بقوة لمنع توسع الحرب في المنطقة لما ستحمله من ويلات على بلدنا، وأن يكون له دور في وضع حد لما يجري في جنوب لبنان. إذ لا يمكن لوطننا أن يدفع المزيد الخسائر في الأرواح والأملاك نتيجة حرب لا ذنب له فيها. وتطبيق القوانين الدولية بدءاً بالتطبيق الكامل والشامل للقوانين والشرعية الدولية لا سيما القرار 1701 بكل مندرجاته.
3- التنديد بالمناورة الإسرائيلية الاستفزازية وخرق جدار الصوت فوق بيروت لترويع سكان العاصمة وتنفيذ عدوانه الارهابي ضد المدنيين العزل، وعدم زج لبنان في أتون الصراعات الإقليمية.
4- التضامن الكامل مع أهلنا في الجنوب وخصوصاً القرى التي تتعرض وتعرضت للقصف والعدوان الإسرائيلي واضعين كل امكانياتنا في تصرفهم لجهة الإيواء والطبابة. فلطالما كانت بيروت وستبقى حاضنة لكل اللبنانيين.
5- الوقوف إلى جانب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الرابعة للانفجار، والتأكيد ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وتجديد الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلة للتحقيق بهذه الجريمة.
6- تأييد المواقف التي أطلقها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة مكة المكرمة. وتوجيه التحية للمملكة على حسن استقبال الوفد.
7- التأكيد على أن تأجيل البحث في إنارة شوارع بيروت من قبل المجلس البلدي للمرة الثانية غير مقبول، لا سيما أن التأجيل تفوح منه أفكار طائفية شاذة لا تليق ببيروت وأهلها.
8- التشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة استنهاض عمل المؤسّسات الدستورية وانتظام عملها، من خلال إعادة تكوين السلطة والعمل على إصلاح إداري واقتصادي فعّال.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
بيروت:
لبنان
الصراعات
الإقليمية
التالي
ميشال شاهين للـLBCI: المستشفيات جاهزة للحرب
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-23
"التطورات السياسية والتهديدات الاسرائيلية" في نقاش منتدى حوار بيروت
أخبار لبنان
2024-07-23
"التطورات السياسية والتهديدات الاسرائيلية" في نقاش منتدى حوار بيروت
0
آخر الأخبار
05:49
الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان والجنوب
آخر الأخبار
05:49
الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان والجنوب
0
أخبار لبنان
2024-08-05
السفارة الصينية في بيروت تطالب الصينيين بتوخي الحذر في السفر إلى لبنان
أخبار لبنان
2024-08-05
السفارة الصينية في بيروت تطالب الصينيين بتوخي الحذر في السفر إلى لبنان
0
فنّ
2024-08-05
الأوركسترا الفلهارمونيّة تعزف "سمفونيّة الغروب" على كورنيش بيروت وتنشر الموسيقى في كل لبنان (صور)
فنّ
2024-08-05
الأوركسترا الفلهارمونيّة تعزف "سمفونيّة الغروب" على كورنيش بيروت وتنشر الموسيقى في كل لبنان (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:41
ماكرون: لبذل الجهود عند الخط الأزرق بما يتوافق مع الـ 1701 لتجنّب اشتعال المنطقة
أخبار دولية
17:41
ماكرون: لبذل الجهود عند الخط الأزرق بما يتوافق مع الـ 1701 لتجنّب اشتعال المنطقة
0
أمن وقضاء
14:35
الجيش: عملية دهم وتوقيف مواطن في بلدة عقتنيت - الجنوب
أمن وقضاء
14:35
الجيش: عملية دهم وتوقيف مواطن في بلدة عقتنيت - الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الفرق بين جدار الصوت والغارات الوهمية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الفرق بين جدار الصوت والغارات الوهمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... بين عيترون وجويا
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... بين عيترون وجويا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-06
أُصيب بحمى شديدة وبدأ في التقيؤ... طفل يلاقي مصيرا مأساويا والسبب تشخيص خاطئ؟!
منوعات
2024-08-06
أُصيب بحمى شديدة وبدأ في التقيؤ... طفل يلاقي مصيرا مأساويا والسبب تشخيص خاطئ؟!
0
منوعات
14:10
بعد انقلاب القارب في المياه المتجمدة... عائلة تواجه مصيرا غامضا!
منوعات
14:10
بعد انقلاب القارب في المياه المتجمدة... عائلة تواجه مصيرا غامضا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لهذه الأسباب هاريس اختارت والز…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لهذه الأسباب هاريس اختارت والز…
0
منوعات
2024-08-03
رقصت في مكان مقتلها... سيدة تواجه مصيراً مروعاً في أميركا: ما القصّة؟
منوعات
2024-08-03
رقصت في مكان مقتلها... سيدة تواجه مصيراً مروعاً في أميركا: ما القصّة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
دروز الجولان... تاريخ من النضال رفضًا للأسرلة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
دروز الجولان... تاريخ من النضال رفضًا للأسرلة
0
أخبار دولية
13:54
الجرائم الإسرائيلية بحثت في اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة
أخبار دولية
13:54
الجرائم الإسرائيلية بحثت في اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة
0
رياضة
13:51
ذهبية جديدة للعرب ونصف نهائي ناري في مسابقة كرة السلة ضمن الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤
رياضة
13:51
ذهبية جديدة للعرب ونصف نهائي ناري في مسابقة كرة السلة ضمن الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤
0
أخبار دولية
13:49
من هو السنوار وما هي الرسالة وراء اختياره من قبل حماس؟
أخبار دولية
13:49
من هو السنوار وما هي الرسالة وراء اختياره من قبل حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لهذه الأسباب هاريس اختارت والز…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لهذه الأسباب هاريس اختارت والز…
0
أخبار دولية
13:47
هكذا تلقت إسرائيل إختيار حركة حماس يحيي السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي
أخبار دولية
13:47
هكذا تلقت إسرائيل إختيار حركة حماس يحيي السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جبهة الجولان هادئة والحرب الشاملة قد تنخرط فيها دمشق وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جبهة الجولان هادئة والحرب الشاملة قد تنخرط فيها دمشق وطهران
0
أخبار دولية
13:42
إسرائيل تدخل الأسبوع الثاني من القلق...
أخبار دولية
13:42
إسرائيل تدخل الأسبوع الثاني من القلق...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الفرق بين جدار الصوت والغارات الوهمية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الفرق بين جدار الصوت والغارات الوهمية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
أخبار لبنان
02:28
ابي رميا يعلن الاستقالة من الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر
2
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
08:06
طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 9 إلى 13 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
3
منوعات
05:00
فيديو يجمع أنجي خوري بخطيبها "الغامض"... هل كُشفت هويته؟ (فيديو)
منوعات
05:00
فيديو يجمع أنجي خوري بخطيبها "الغامض"... هل كُشفت هويته؟ (فيديو)
4
فنّ
11:00
نجمة "تايتنك" في جلسة تصوير عارية الصدر... رفضت تغطية جسدها لهذا السبب! (صور)
فنّ
11:00
نجمة "تايتنك" في جلسة تصوير عارية الصدر... رفضت تغطية جسدها لهذا السبب! (صور)
5
أخبار لبنان
06:53
مولوي: إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - فرع عاليه
أخبار لبنان
06:53
مولوي: إستئناف العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - فرع عاليه
6
آخر الأخبار
08:56
يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: يبدو أن نصر الله يجر لبنان لدفع ثمن كبير
آخر الأخبار
08:56
يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: يبدو أن نصر الله يجر لبنان لدفع ثمن كبير
7
فنّ
10:13
فنانة عربية تسللت إلى غرفة والدتها خلال نومها... ما فعلته بها مرعب
فنّ
10:13
فنانة عربية تسللت إلى غرفة والدتها خلال نومها... ما فعلته بها مرعب
8
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More