رأت مصادر في التيار أنه "كان واضحًا أن نائب جبيل سيمون أبي رميا ربط بقاءه في الحزب ببقاء عون، وهو منذ خمسة أشهر قاطع الاجتماعات الحزبية بالتوافق والتضامن مع عون وكنعان وبو صعب، وباتوا يشكلون كتلة داخل الكتلة ويسيرون بأجندتهم لا أجندة الحزب".وقالت المصادر لصحيفة "" إن "أبي رميا حصل على ما لم يحصل عليه غيره، إذ تمسك رئيس الجمهورية السابق ميشال عون به على حساب رفيق دربه شامل موزايا. ورغم الاعتراضات العونية على ترشيحه في الانتخابات الأخيرة، أصر باسيل على بقائه".واعتبرت أن "المشكلة الأساسية لا ترتبط بالديمقراطية ونظام التيار الداخلي، إنما بأسباب شخصية ورغبة كل منهم بترؤس التيار، رغم أنهم حين سنحت لهم فرصة خوض مواجهة عادلة في الانتخابات الداخلية، لم يترشح أي منهم في وجه باسيل".