بيان صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان... هذا ما جاء فيه

أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان أنه "انطلاقًا من الاوضاع السائدة في البلد والتهديدات التي يتعرض لها من قبل العدو الاسرائيلي بشن حرب عليه، اضافةً الى الاعتداءات الحاصلة حاليًا بشكل يومي والتي ينتج عنها اصابات تستدعي نقلها الى المستشفيات لتلقي العلاج، وحيث انها اخذت على عاتقها تغطية نفقات علاج المصابين اللبنانيين جراء هذه الاعتداءات، وتبقى مشكلة المصابين من النازحين السوريين، فإنها تطلب من الهيئات الدولية التي تعنى بهم ولا سيما المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) العمل على تأمين تغطية نفقات علاج المصابين منهم في المستشفيات حيث انها ليس بقدرتها تحمل تبعات علاجهم".