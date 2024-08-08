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سؤال من جعجع لوزيري العدل والخارجية: لماذا ترفض السلطات السورية تسليم المطلوبين في جريمة اغتيال باسكال سليمان؟
أخبار لبنان
2024-08-08 | 03:57
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سؤال من جعجع لوزيري العدل والخارجية: لماذا ترفض السلطات السورية تسليم المطلوبين في جريمة اغتيال باسكال سليمان؟
أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن أربعة أشهر مرّت على اغتيال منسّق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، والحقيقة لم تظهر كاملة بعد.
وأشار في بيان، الى أنه صحيح أنّ هناك خمسة موقوفين في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ولكن يبقى أنّ رئيس العصابة زكريا ظافر قاسم، وأحد العناصر الأساسيين فراس رياض ميمو ما زالا في قبضة السلطات السورية وترفض تسليمهما للسلطات اللبنانية.
وقال جعجع: "السؤال لوزيري العدل والخارجية: لماذا ترفض السلطات السورية تسليم زكريا وميمو المطلوبين في جريمة اغتيال المواطن اللبناني باسكال سليمان، وهما موقوفان في السجون السورية من جهة، ومطلوبان من قبل السلطات القضائية اللبنانية من جهة ثانية، ويشكل توقيفهما المدخل لكشف خلفيات الاغتيال والجهات التي تقف خلف هذا الاغتيال من جهة ثالثة؟".
وأضاف: "أضعف الإيمان أن يبادر وزيرا العدل والخارجية مع الإدارات القضائيّة والأمنيّة المعنيّة الى اتخاذ إجراءات سريعة مع الحكومة السورية لاسترداد هذين المطلوبين، ونحن في الانتظار".
أخبار لبنان
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القوات اللبنانية
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