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كريم بقرادوني للـLBCI: إيران لا تتسرع وتأخذ وقتها... وهذا ما قاله عن ردّ حزب الله

أخبار لبنان
2024-08-08 | 04:18
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كريم بقرادوني للـLBCI: إيران لا تتسرع وتأخذ وقتها... وهذا ما قاله عن ردّ حزب الله
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كريم بقرادوني للـLBCI: إيران لا تتسرع وتأخذ وقتها... وهذا ما قاله عن ردّ حزب الله

كريم بقرادوني للـLBCI: أنا ضد أي حرب

رأى الرئيس السابق لحزب الكتائب كريم بقرادوني أن الجو السائد اليوم شبيه بما قبل العام 1975، مشيرا الى قناعته بأن من جرّبوا حرب الـ1975 ليسوا مستعدين لتكرارها.

وشدد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أنه ضد أي حرب، قائلا: "في الحرب الربحان هو خسران والخسران هو خسران". 

وردا على سؤال حول سبب تأخر الرد الإيراني وردّ "حزب الله" على إسرائيل، لفت بقرادوني الى أن إيران لا تتسرع بأي شيء وتأخذ وقتها، قائلا: "برأيي أن الايرانيين سيردون على طريقتهم ولكنهم يفكرون كثيرا قبل الرد ويدرسون ردهم بشكل دقيق". 

وأشار الى أن "حزب الله" قال إن الرد حتمي، متوقعا أن يأتي ردّ "حزب الله" قبل رد إيران. 

ورأى أن رد "حزب الله" قد يكون بداية معركة في حين أنه ليس من الضروري أن تدخل إيران في حرب الشرق الأوسط بل تكتفي بالرد، معتبرا أن المسؤولية الكبرى تقع على "حزب الله" ومعرفة ماذا بعد الضربة الأولى. 

وعن تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية، إعتبر بقرادوني أن تعيين السنوار هو رسالة الى إسرائيل بأن هناك تصعيدا بموضوع قطاع غزة.

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس السابق لحزب الكتائب كريم بقرادوني أن أي رئيس جمهورية يتم انتخابه في لبنان أفضل من عدم وجود رئيس. 
 
على صعيد آخر، وعلى بُعد أسبوعين من ذكرى انطلاق المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، هنّأ بقرادوني الـLBCI على نجاحها، مشددا على أن الـLBCI هي من المحطات الناجحة في لبنان والخارج. وقال: "نحن أصبنا عندما سلّمنا هذه المؤسسة الى الشيخ بيار الضاهر".
 

أخبار لبنان

كريم بقرادوني

حرب

حزب الله

إسرائيل

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