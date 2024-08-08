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حمية عقد اجتماعًا إداريًا موسعًا في الوزارة: لضرورة تضافر الجهود وتكاملها خلال الظروف الراهنة

أخبار لبنان
2024-08-08 | 04:55
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حمية عقد اجتماعًا إداريًا موسعًا في الوزارة: لضرورة تضافر الجهود وتكاملها خلال الظروف الراهنة
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حمية عقد اجتماعًا إداريًا موسعًا في الوزارة: لضرورة تضافر الجهود وتكاملها خلال الظروف الراهنة

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتورعلي حمية اجتماعًا إداريًا موسعًا في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، وذلك متابعةً للاستعدادات لوضع التدابير المعدة ضمن خطة الطوارىء لدى الوزارة، موضع التنفيذ حال حصول أي طارىء، وكذلك جرى البحث في ملف الإنهيارات والإنزلاقات وفي ملفات تعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار وصيانة آليات جرف الثلوج وغيرها.

وقدم حمية إحاطة شاملة لكل ما يتعلق بهذه الملفات، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه "من المعلوم أن الوزارة كانت قد أعدت خطة الطوارىء المتعلقة بها، ولا سيما في ما يتعلق بالملفات التي تعنى بها المديرية العامة للطرق والمباني، مشددًا على ضرورة متابعة التدابير والاستعدادات الموصى باتخاذها، ووضعها موضع التنفيذ، وذلك في حال حصول أي طارىء ضمن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتناول حمية أيضًا خلال الإجتماع الإجراءات المتعلقة بتعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار للموسم المقبل، مؤكدًا متابعة ملف معالجة الإنهيارات والإنزلاقات والتدابيرالمتخذة بشأنها للعمل على تفادي أية أخطار فد تحدث خلال موسم الأمطار، مشددًا على ضرورة مواكبة تنفيذ هذه الإجراءات على الأرض، لضمان إنجازها بأقصى سرعة ممكنة. 

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