الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الإقتصاد تدعم مصرف الإسكان عبر قطاع التأمين
أخبار لبنان
2024-08-08 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الإقتصاد تدعم مصرف الإسكان عبر قطاع التأمين
دعت نقابة وسطاء التأمين في لبنان إلى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده النقيب الياس حنا مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الإثنين 12 آب 2024 في مقر النقابة الكائن في سن الفيل - حرش تابت، وذلك لإعلان توقيع اتفاقية تعاون بين النقابة ومصرف الإسكان تنص على إصدار الأخير كفالات تأمين لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة للترخيص لوسطاء التأمين ومندوبي التأمين من أجل ممارسة مهامهم.
أخبار لبنان
الإقتصاد
الإسكان
التأمين
التالي
بري بحث مع وزير الاشغال وأبو فاعور في التطورات
إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 11 آب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:52
وزارة الصحة بغزة: استشهاد 39699 فلسطينيا وإصابة 91722 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
05:52
وزارة الصحة بغزة: استشهاد 39699 فلسطينيا وإصابة 91722 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
0
أخبار لبنان
2024-08-07
بيرم يلتقي حبيب على رأس وفد من مصرف الإسكان
أخبار لبنان
2024-08-07
بيرم يلتقي حبيب على رأس وفد من مصرف الإسكان
0
آخر الأخبار
2024-08-07
وزارة الصحة بغزة: استشهاد 39677 فلسطينيا وإصابة 91645 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-08-07
وزارة الصحة بغزة: استشهاد 39677 فلسطينيا وإصابة 91645 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
0
آخر الأخبار
2024-07-30
وزارة الصحة في غزة: 39400 فلسطيني قتلوا و90996 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع
آخر الأخبار
2024-07-30
وزارة الصحة في غزة: 39400 فلسطيني قتلوا و90996 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:02
انتحلوا صفة أمنية ونفّذوا عشرات عمليات السلب بقوة السلاح... هذا مصيرهم
أمن وقضاء
10:02
انتحلوا صفة أمنية ونفّذوا عشرات عمليات السلب بقوة السلاح... هذا مصيرهم
0
أخبار لبنان
08:38
الجميل التقى افرام: تأكيد على ضرورة وقف التصعيد حماية للبنان
أخبار لبنان
08:38
الجميل التقى افرام: تأكيد على ضرورة وقف التصعيد حماية للبنان
0
أخبار لبنان
07:53
وفد المعارضة يزور الأمم المتحدة دفعًا نحو تطبيق القرار ١٧٠١
أخبار لبنان
07:53
وفد المعارضة يزور الأمم المتحدة دفعًا نحو تطبيق القرار ١٧٠١
0
أخبار لبنان
07:20
مخزومي إلتقى دريان: لضرورة انتخاب رئيس والسير بلبنان قدما
أخبار لبنان
07:20
مخزومي إلتقى دريان: لضرورة انتخاب رئيس والسير بلبنان قدما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-29
صورة رانيا يوسف تتصدّر غلاف فيلم فاضح... والنقابة تتحرّك
فنّ
2024-06-29
صورة رانيا يوسف تتصدّر غلاف فيلم فاضح... والنقابة تتحرّك
0
منوعات
2024-07-24
بعد ولادة طفلته... نجوم كرة السلة في زيارة تهنئة لوائل عرقجي (صورة)
منوعات
2024-07-24
بعد ولادة طفلته... نجوم كرة السلة في زيارة تهنئة لوائل عرقجي (صورة)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-06
اليكم فعالية الدفاعات الجوية لإسرائيل وحلفائها أمام رد محور المقاومة المحتمل
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-06
اليكم فعالية الدفاعات الجوية لإسرائيل وحلفائها أمام رد محور المقاومة المحتمل
0
آخر الأخبار
09:09
الجيش الإسرائيلي: قصف مراكز قيادة لحماس في محيط مدرستين بغزة
آخر الأخبار
09:09
الجيش الإسرائيلي: قصف مراكز قيادة لحماس في محيط مدرستين بغزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:20
مخزومي إلتقى دريان: لضرورة انتخاب رئيس والسير بلبنان قدما
أخبار لبنان
07:20
مخزومي إلتقى دريان: لضرورة انتخاب رئيس والسير بلبنان قدما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
دروز الجولان... تاريخ من النضال رفضًا للأسرلة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
دروز الجولان... تاريخ من النضال رفضًا للأسرلة
0
أخبار دولية
13:54
الجرائم الإسرائيلية بحثت في اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة
أخبار دولية
13:54
الجرائم الإسرائيلية بحثت في اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة
0
رياضة
13:51
ذهبية جديدة للعرب ونصف نهائي ناري في مسابقة كرة السلة ضمن الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤
رياضة
13:51
ذهبية جديدة للعرب ونصف نهائي ناري في مسابقة كرة السلة ضمن الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤
0
أخبار دولية
13:49
من هو السنوار وما هي الرسالة وراء اختياره من قبل حماس؟
أخبار دولية
13:49
من هو السنوار وما هي الرسالة وراء اختياره من قبل حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لهذه الأسباب هاريس اختارت والز…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لهذه الأسباب هاريس اختارت والز…
0
أخبار دولية
13:47
هكذا تلقت إسرائيل إختيار حركة حماس يحيي السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي
أخبار دولية
13:47
هكذا تلقت إسرائيل إختيار حركة حماس يحيي السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جبهة الجولان هادئة والحرب الشاملة قد تنخرط فيها دمشق وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جبهة الجولان هادئة والحرب الشاملة قد تنخرط فيها دمشق وطهران
0
أخبار دولية
13:42
إسرائيل تدخل الأسبوع الثاني من القلق...
أخبار دولية
13:42
إسرائيل تدخل الأسبوع الثاني من القلق...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:00
نجمة "تايتنك" في جلسة تصوير عارية الصدر... رفضت تغطية جسدها لهذا السبب! (صور)
فنّ
11:00
نجمة "تايتنك" في جلسة تصوير عارية الصدر... رفضت تغطية جسدها لهذا السبب! (صور)
2
صحف اليوم
00:55
عن التصعيد والحرب.. هذا ما قاله مرجع أمني كبير لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:55
عن التصعيد والحرب.. هذا ما قاله مرجع أمني كبير لـ"الجمهورية"
3
خبر عاجل
03:11
التحكم المروري: ضغط سير كثيف على أوتوستراد الضبيه باتجاه بيروت وعلى الطريق البحرية بسبب تعطل شاحنة والعمل جار على المعالجة
خبر عاجل
03:11
التحكم المروري: ضغط سير كثيف على أوتوستراد الضبيه باتجاه بيروت وعلى الطريق البحرية بسبب تعطل شاحنة والعمل جار على المعالجة
4
خبر عاجل
06:50
طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 9 الى 13 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
06:50
طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 9 الى 13 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
5
خبر عاجل
06:04
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطريق الدولية - عاريا بسبب إنقلاب مستوعب والعمل جار على إزالته
خبر عاجل
06:04
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطريق الدولية - عاريا بسبب إنقلاب مستوعب والعمل جار على إزالته
6
تقارير نشرة الاخبار
13:24
سيناريو الحرب المقبلة بين حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
سيناريو الحرب المقبلة بين حزب الله وإسرائيل
7
خبر عاجل
01:03
التحكم المروري: تعطل مركبة على الطريق البحرية - أنطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
01:03
التحكم المروري: تعطل مركبة على الطريق البحرية - أنطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة
8
أخبار لبنان
00:31
مصادر في التيار لـ"الأخبار": كان واضحًا أن أبي رميا ربط بقاءه ببقاء عون وهو حصل على ما لم يحصل عليه غيره
أخبار لبنان
00:31
مصادر في التيار لـ"الأخبار": كان واضحًا أن أبي رميا ربط بقاءه ببقاء عون وهو حصل على ما لم يحصل عليه غيره
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More