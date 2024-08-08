وزارة الإقتصاد تدعم مصرف الإسكان عبر قطاع التأمين

دعت نقابة وسطاء التأمين في لبنان إلى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده النقيب الياس حنا مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الإثنين 12 آب 2024 في مقر النقابة الكائن في سن الفيل - حرش تابت، وذلك لإعلان توقيع اتفاقية تعاون بين النقابة ومصرف الإسكان تنص على إصدار الأخير كفالات تأمين لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة للترخيص لوسطاء التأمين ومندوبي التأمين من أجل ممارسة مهامهم.