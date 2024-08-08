مخزومي إلتقى دريان: لضرورة انتخاب رئيس والسير بلبنان قدما

عرض مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان آخر التطورات مع رئيس حزب الحوار الوطني ‏النائب فؤاد مخزومي الذي شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية والسير بلبنان قدما بدلا من توقع حصول ضربات.