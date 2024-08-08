وفد المعارضة يزور الأمم المتحدة دفعًا نحو تطبيق القرار ١٧٠١

اكد وفد من نواب قوى المعارضة للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، موقفهم الرافض لادخال لبنان في الحرب الدائرة، مشددا على التمسك بتنفيذ القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته على جانبي الحدود، من خلال الضغط الدولي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ومنع استخدام الاراضي اللبنانية في الجنوب عبر تفعيل التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني.





كما أطلعها الوفد على تفاصيل العريضة التي تقدم بها نواب قوى المعارضة الى رئيس المجلس لطلب عقد جلسة نيابية خاصة للطلب من الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها حيال الوضع المتدهور لحماية المواطنين وإعلان حالة الطوارئ.





وشدد الوفد الذي ضم النواب مارك ضو، غسان حاصباني، اشرف ريفي، جورج عقيص واديب عبد المسيح، على مطالبة المعارضة بلجنة تقصي حقائق من الامم المتحدة للتحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، بعدما تمت عرقلة التحقيق المحلي طيلة ٤ سنوات.



ووضعت بلاسخارت الوفد بأجواء الجهود الديبلوماسية القائمة لتخفيف التصعيد.