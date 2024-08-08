الجميل التقى افرام: تأكيد على ضرورة وقف التصعيد حماية للبنان

عرض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مع رئيس المجلس التنفيذي لـ "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام لآخر التطورات ولاسيما التهديدات المتبادلة وخطر توسع الحرب والمعاناة التي يعيشها أبناء الجنوب في شكل خاص واللبنانيون بشكل عام.



وكان تأكيد على ضرورة وقف التصعيد حماية للبنان من أي ارتدادات لا يمكن ان يتحملها في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات وارتفاع الخسائر على مختلف الأصعدة.