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اجتماع لخلية متابعة مخاطر الكوارث والأزمات في بيروت: للبقاء على جهوزية لمواجهة أي مخاطر

أخبار لبنان
2024-08-08 | 10:27
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اجتماع لخلية متابعة مخاطر الكوارث والأزمات في بيروت: للبقاء على جهوزية لمواجهة أي مخاطر
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اجتماع لخلية متابعة مخاطر الكوارث والأزمات في بيروت: للبقاء على جهوزية لمواجهة أي مخاطر

عقد محافظ بيروت مروان عبود اجتماعًا، في غرفة عمليات خلية متابعة مخاطر الكوارث والأزمات، في مدينة بيروت، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبنانيّ والمنبثقة عن الهيئة التنظيمية لإدارة المخاطر الكوارث والازمات الوطنية، وفق ما أفادت دائرة العلاقات العامة، في بلدية بيروت، في بيان.

 

واطُلع على الإطار العام، الذي يوضع لخطة الاستجابة والآلية اللازمة لإدارة الكوارث، في حال حصولها وللبقاء على جهوزية عالية لمواجهة أي مخاطر قد تنتج في حال شنت اسرائيل حربًا على مدن قريبة من العاصمة بيروت.

 

وعُرض شرح موسع لخطة الاستجابة، التي سيتم العمل بها من تحديد نقاط التجمع الآمنة للنازحين تجاه العاصمة وتأمين وتجهيز مراكز الايواء في مدينة بيروت بالتنسيق مع الجهات المعنية وتأمين الحاجات من قبل المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية الفاعلة.

 

وأعلن البيان أنّ خطة ستوضع للتواصل والتنسيق وتقسيم المهام بين الاجهزة وفرق الاسعاف والانقاذ ورجال الامن من فوج حرس وأجهزة عسكرية وأمينة أخرى خلال العمليات الميدانية.

 

وأكّد العمل على تأمين مراكز لاستقبال متطوعين وجمعيات كشفية وغيرها لتقديم المساعدة للنازحين في مراكز الايواء.

 

كما أكّد التنسيق الدائم واليوميّ مع غرفة العمليات المركزية في الهيئة التنظيمية لادارة المخاطر الكوارث والازمات الوطنية لإدارة الأزمة أو الكارثة ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات والجمعيات المعنية كل حسب اختصاصه.

 

وشدد محافظ بيروت على أن تبقى اجتماعات غرفة عمليات خلية متابعة مخاطر الكوارث والأزمات في مدينة بيروت مفتوحة وتقدم التسهيلات المطلوبة منها.

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