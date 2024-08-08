الراعي التقى وفدًا من الرابطة المارونية وشخصيات: الظروف التي نعيشها دقيقة جدًا وتقتضي وحدتنا جميعًا

أكّد السفير خليل كرم التزام الرابطة المارونية بالخط الوطنيّ، الذي تمثله البطريركية المارونية، “لأنّ الرابطة هي من المؤسسات الرئيسة في الطائفة التي تضم نخبًا متقدمة تشكل دعامة ورافعة لمجتمعها”.

وقال كرم، خلال زيارة وفد من الرابطة البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في المقر البطريركيّ الصيفيّ في الديمان: "إنّنا في الرابطة في صدد الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع نظامها لجهة تحديثه وتطويره والذي يتناول موضوع إنبثاق السلطة فيه وتيسير العملية الإنتخابية باعتماد التصويت والفرز الإلكترونيّ.”

ودعت الرابطة الراعي إلى حضور الإحتفالية، التي تحييها بلدة حصرون، تكريمًا لذكرى العلامة يوسف السمعاني في السادس عشر من آب الحالي.

كما دعت الراعي إلى رعاية العرس الجماعيّ، الذي تنظمه الرابطة في بكركي، في الأول من أيلول المقبل.

وأشار كرم إلى أنّ الرابطة المارونية تتحضر للمشاركة بفاعلية في مناسبة إعلان الحبر الأعظم البابا فرنسيس تقديس الأخوة المسابكيين الشهداء في العشرين من تشرين الأول.

أمّا الراعي فأكّد أهمية دور الرابطة المارونية وقال: "الظروف التي نعيشها دقيقة جدًا وتقتضي وحدتنا جميعًا على الارض، ليس فقط وحدتنا على مستوى الاحزاب.”

وأضاف: “فالرابطة معروفة وهي صوت البطريرك المعلن، الذى يجب أن نلتقي فيكم دائمًا لتسمعوا اراءنا وتطلعاتنا لتنقلوها وتكونوا القوة المدنية على الارض.”