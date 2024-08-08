وزارة الاشغال: الخبر المتداول عن رسو بوارج عسكرية في احد المرافئ عار من الصحة تمامًا

أكدت وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان في بيان، ان "ما تم تداوله اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، من فيديو يُظهر بوارج وحاملات عسكرية ترسو عند أحد المرافئ اللبنانية، هو خبر عار من الصحة تماما".



وقالت "إن الوزارة تؤكد مجددا لجميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها ، بأنها كانت ولا زالت المرجع الصالح والوحيد لاستقاء أي معلومات تتعلق بجميع المرافق التابعة لها ، ولاسيما المرافئ منها".



